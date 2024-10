Cristiano Ronaldo ‘quebra’ celular de jovem ao perder pênalti

Um jovem estava nas arquibancadas do estádio, enquanto o Al-Nassr, seu clube do coração, enfrentava o Al-Taawoun nas oitavas de final da Copa do Rei Saudita. Cristiano Ronaldo se preparava para cobrar um pênalti. O garoto, logo atrás do gol, tinha a chance de gravar um vídeo inesquecível: o craque mundial marcando um gol importante bem à sua frente. Mas tudo deu errado.

O gol poderia ter evitado a eliminação do Al-Nassr na competição. Contudo, Ronaldo partiu para a cobrança e isolou a bola. Além de presenciar a perda da oportunidade de seu time, a bola bateu diretamente nas mãos do garoto, que também teve seu celular danificado. O aparelho caiu no chão e quebrou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nas redes sociais, os torcedores reagiram ironicamente à situação. “Quebrando mais celulares do que recordes atualmente”, postou um. “Duas desilusões para esse torcedor”, brincou outro.