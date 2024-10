Corinthians chega à Buenos Aires com um desfalque. Veja relacionados

Cacá não viajou com a delegação do Timão para a Argentina e não enfrenta o Racing. Yuri Alberto e José Martínez retornam

O Corinthians desembarcou em Buenos Aires no final da noite desta terça-feira (29/10), onde encara o Racing, em Avellaneda, às 21h30, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A delegação, contudo, não chegou completa para o duelo decisivo na competição continental.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Afinal, Cacá, que se machucou no jogo da última segunda-feira, contra o Cuiabá, não viajou com a delegação alvinegra para a Argentina. Assim, ele será desfalque na partida que vale uma vaga na decisão do torneio internacional. O defensor será reavaliado diariamente pelo departamento médico do clube pensando no Dérbi contra o Palmeiras, pelo Brasileirão.