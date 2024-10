Corinthians aposta em bons números fora de casa nesta Sul-Americana por final inédita

O Corinthians encara o Racing nesta quinta-feira (31/10), às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Para garantir vaga na final do torneio pela primeira vez em sua história, o Timão aposta no bom desempenho como visitante na atual edição do torneio.

Afinal, em cinco jogos, foram três vitórias, um empate e uma derrota. No torneio, o aproveitamento fora de casa é de 66%. Atuando longe da Neo Química Arena na fase de grupos, o Corinthians venceu o Nacional, do Paraguai, empatou com o Racing, do Uruguai, e perdeu para os Argentinos Juniors.