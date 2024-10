Conheça o único bairro de Montevidéu que vai torcer pelo Botafogo nesta quarta

A Conmebol recebeu o aval dos agentes de segurança do Uruguai para retirar a semifinal da Libertadores do longínquo Campeón Del Siglo e colocá-la no Estádio Centenário, em uma zona central de Montevidéu. A torcida do Peñarol vai pintar a mística fortaleza oriental com as cores do clube: o amarelo e o negro. No entanto, o Botafogo não estará sozinho. Além dos escolhidos, que não desistiram da partida, mesmo com ameaças dos aurinegros, o Glorioso ganhou um “reforço” de peso nas cercanias do palco da Copa do Mundo de 1930. A dois quilômetros do local do embate, La Blanqueada espera a classificação do Mais Tradicional para a final, nesta quarta-feira (30), a partir de 21h30. O motivo? A histórica rivalidade local.

O vermelho, azul e branco identificam o território do Nacional, o inimigo número 1 do Peñarol. O bairro, fronteiriço ao Centenário, conta com grafites, mensagens de exaltação ao Bolso, rostos de ídolos pintados nas paredes e bandeiras tricolores nas sacadas das casas. Tudo ao redor do Grand Parque Central, a casa do Decano e onde o time local venceu o Plaza Colonia por 4 a 0, pelas quartas de final da Copa Uruguai, na última terça-feira (29).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Zona residencial, pela localização, La Blanqueda é um dos bairros mais desenvolvidos em Montevidéu e com apartamentos valorizados. É uma opção também para quem quer paga menos do que em regiões mais nobres, como Carrasco, Punta Carretas e Pocitos.