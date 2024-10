Com golaço de Di María, Benfica vence o Santa Clara e avança na Taça da Liga de Portugal

Com magia de Di María, o Benfica venceu o Santa Clara por 3 a 0, nesta quarta-feira, e está na semifinal da Taça da Liga de Portugal. O argentino, que entrou no segundo tempo, abriu o placar com um voleio espetacular. Na sequência, Pavlidis marcou duas vezes para os Encarnados, no Estádio da Luz.

As Águias tiveram a primeira grande oportunidade bem cedo no jogo. Logo aos três minutos, Beste cabeceou com perigo, mas parou no goleiro. Do outro lado, o Santa Clara conseguiu criar chances, mas sem assustar. Entretanto, teve boa consistência defensiva para impedir espaços dos donos da casa.

No segundo tempo, o técnico Bruno Lage sentiu necessidade de mexer e lançou em campo Di María, Kokçu e Pavlidis. Tudo mudou na metade do confronto, quando Di María proporcionou um momento de magia. Pavlidis levou a bola até à linha de fundo e fez um cruzamento perfeito para Di María, que fez um voleio perfeito e deixou o Benfica na frente do marcador com um gol espetacular.