Capitão do Flamengo: Gerson vai ajudar jovem a realizar sonho

A delegação do Flamengo desembarcou em Porto Alegre, para o jogo contra o Internacional, na noite de terça-feira (29). Na chegada dos jogadores ao hotel, alguns atletas atenderam pedidos de fotos dos torcedores. Gerson, capitão do time carioca, teve uma solicitação especial: ajudar a realizar o sonho de um pequeno flamenguista.

Um jovem torcedor do Flamengo gritou o nome do meio-campista, segurou a sua mão e pediu ajuda para ele realizar o seu sonho de ir ao Rio de Janeiro para realizar um teste de futebol no clube. Prontamente, Gerson disse que o ajudaria e pediu para que um assessor pegasse o telefone da criança. O vídeo foi feito pelo jornalista Rafael Mello.