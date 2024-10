Bruna Biancardi exibe Mavie em camisa e Neymar em ‘momento criança’

Em sua rede social, Bruna Biancardi exibiu registros com uma camisa personalizada com fotos de Mavie e ainda Neymar em 'momento criança'

Bruna Biancardi mostrou em sua rede social que é do tipo de mãe que veste a camisa da filha, literalmente. Em uma interação com seus seguidores, a influenciadora exibiu uma camiseta personalizada com imagens de Mavie em diferentes momentos. Além disso, ela também registrou Neymar distraído com um livro de pintura.

No primeiro story, Biancardi compartilhou suas compras para a realização de um procedimento estético natural. Mas o destaque foi Mavie estampada em sua camisa. A pequena aparece em três fotos, juntamente com a palavra ‘diva’.

Posteriormente, a influenciadora exibiu um registro de Neymar colorindo um livro, provavelmente destinado a Mavie. No texto que acompanhou a publicação, Biancardi brincou sobre a ‘nova distração’ da casa.