Botafogo vai sugerir datas à CBF para partida contra o Palmeiras

Alvinegro não concordou com a data definida pela entidade para o jogo pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro

No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta quarta-feira (30), que a partida será no dia 26 de novembro , ou seja, quatro dias antes da final da Libertadores. Dessa forma, de acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Alvinegro não concordou com esta data e vai enviar novas possibilidades para a entidade.

O Botafogo está próximo de disputar uma final histórica da Libertadores. E, para isso, a partida contra o Palmeiras, pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro, terá que ser disputada em outra data, visto que o jogo está previsto para acontecer no fim de semana da final da competição internacional.

A partida entre Palmeiras e Botafogo, no Allianz Parque, na reta final do Brasileirão, pode definir quem vai levar o título da competição. Faltando sete rodadas para o fim da competição, as duas equipes brigam pela liderança. O Alvinegro é o atual líder, com 64 pontos. O Verdão, por sua vez, está em segundo, com 61.

Vale ressaltar que Botafogo e Palmeiras também disputaram o último título do Brasileiro. O Alvinegro foi perdendo força na reta final e acabou ficando fora do G4 da competição. Aliás, um confronto entre as equipes foi fundamental para arrancada do Verdão em 2023.