Botafogo segura pressão no Uruguai e vai à sua primeira final de Libertadores

Pela primeira vez em sua história, o Botafogo está na final da Libertadores. A grande vantagem obtida no jogo de ida fez o time brasileiro poupar quatro de seus jogadores pendurados do duelo de volta em Montevidéu. O Peñarol foi valente e conseguiu honrar seus torcedores com uma vitória por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (30). Mas o placar ainda ficou distante de ameaçar a classificação alvinegra para a decisão.

Jaime Báez, com um gol em cada tempo, e Batista asseguraram o triunfo no Estádio Centenário. Almada descontou para os cariocas. O adversário seráo Atlético Mineiro, que eliminou o River Plate na outra chave. A final será no dia 30 de novembro, no Monumetal de Nuñéz em Buenos Aires.

Só deu Peñarol

O Glorioso entrou nervoso sem a marcação encaixada. Apenas com o goleiro John escalado de início, o time sentiu as ausências. Mas em especial dos principais homens de frente, como Igor Jesus e Luiz Henrique. O Peñarol, por sua vez, se lançou à frente e acelerou o jogo, criando diversos embates no decorrer da etapa. A equipe aurinegra teve liberdade para ditar o ritmo, embora também tenha apostado em chuveiradas na área alvinegra. Aos 30 minutos, não teve jeito: Báez desferiu um chute belíssimo para abrir o placar. Os anfitriões tiveram, ainda, outras oportunidades de ampliar, mas esbarraram na trave e em John.