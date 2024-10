Benzema após Vini Jr não receber a Bola de Ouro: ‘Ninguém merecia mais’

BILBAO, SPAIN - DECEMBER 22: Vinicius Junior and Karim Benzema of Real Madrid look on during the LaLiga Santander match between Athletic Club and Real Madrid CF at San Mames Stadium on December 22, 2021 in Bilbao, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images) Crédito: Juan Manuel Serrano Arce

O atacante Karim Benzema também saiu em defesa de Vini Jr após não receber o prêmio da Bola de Ouro, na última segunda-feira (28). Como argumento, o francês ressaltou o desempenho que o atacante teve pelo Real Madrid, na última temporada. Especialmente pela sua influência na conquista da edição passada da Liga dos Campeões. “Vi o que aconteceu e não quero falar da France Football ou da França. Já falei disso antes, inclusive quando estava no Real Madrid. Vinicius é um jogador que sempre se esforçou muito e vai além de marcar gols”, alegou o centroavante em entrevista ao programa “El Chiringuito”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Na temporada passada, quando o Real Madrid foi campeão europeu, ele foi decisivo em todos os jogos. Ninguém merecia mais do que ele”, acrescentou Benzema.

Artilheiro fez comparação entre Vini Jr e Rodrigo O atacante francês já venceu a Bola de Ouro em 2022 e fez uma comparação entre o atacante do Real Madrid e Rodri, eleito o melhor jogador do mundo, na cerimonia da última segunda-feira (28). Assim, o jogador que atualmente defende o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, expôs os motivos que fazem ele preferir o camisa 7 dos Galácticos. “Não tenho nada contra o Rodri, que é um bom jogador, mas estou no meu sofá assistindo televisão e o Rodri não faz coisas que me impressionem. O Vinícius, sim, já me fez sentir isso várias vezes”, detalhou o goleador.