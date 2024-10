Ator alfineta Tiago Lefert após crítica por decisão de Vini Jr; ‘Calado é um poeta’

A não concretização do favoritismo de Vini Jr a receber o prêmio da Bola de Ouro ainda passa por desdobramentos que ultrapassam o cenário do futebol. Tanto que se levantou o debate que o atacante do Real Madrid não foi coroado o melhor jogador do mundo na última temporada por suposto racismo. Assim, ele recebeu apoio mundial pelo cenário de injustiça na eleição. O seu clube soube do resultado antes da cerimônia e decidiu não enviar nenhum representante para o evento em Paris.

Assim, o camisa 7 dos Merengues recebeu críticas de Tiago Leifert. O jornalista que foi apresentador do programa “Globoesporte” e também do reality show “Big Brother Brasil”, não concordou com a atitude dos Galácticos e do jogador.

“Você deveria ter ido lá, peito estufado e olhar no olho dos jornalistas que não votaram em você. Receber o carinho das pessoas que estavam ali do lado de fora. Se você tivesse ido você teria sido o campeão moral, teria sido absurdamente legal. Porque o Rodri jogador do Manchester City e campeão da Bola de Ouro] não tem culpa nenhuma”, explicou o profissional.