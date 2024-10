Arthur Elias enaltece Seleção em amistosos, mas alerta sobre futuro: ‘A Olimpíada passou’

O resultado histórico da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris ficou no passado de Arthur Elias, que agora enfrenta desafios para o futuro. Apesar de contente com os resultados dos dois amistosos pós-olimpíadas, contra Colômbia neste mês de outubro, o técnico reforçou seu compromisso com a evolução técnica da Amarelinha.

A Seleção conquistou um empate e uma vitória diante da Colômbia nos amistosos dos dias 26 e 29 de outubro, no Kleber Andrade, em Cariacica. O confronto do sábado passado terminou empatado em 1 a 1, e Arthur Elias fez uma série de mudanças para o reencontro dessa terça-feira (29). As mexidas surtiram efeito, e o Brasil teve uma atuação soberana no triunfo por 3 a 1 com gols de Isa Haas, Gioavana Queiroz e Adriana.

“A primeira convocação depois do resultado histórico na Olimpíada de Paris. A gente não pode ficar pensando no que já passou. Temos que pensar para frente. Temos um grupo muito jovem, que trabalhou muito bem no dia a dia, nos treinamentos, com entendimento, com compromisso. Elas têm sede de aprender o modelo de jogo, de se identificar com a Seleção, de gostar de estar aqui e de vestir a camisa com confiança”, disse Arthur em coletiva de imprensa.