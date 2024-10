Após rumores de mudança, Neymar compra mansão de quase R$ 150 milhões em Miami

Imprensa americana divulga imagens e valores do investimento feito pelo brasileiro em meio a notícias sobre 'reedição' de trio MSN Crédito: Jogada 10

Indícios ou apenas luxo? A compra de uma propriedade em Miami, no valor de US$ 26 milhões, intensificou os rumores de uma transferência de Neymar ao futebol dos Estados Unidos. O assunto da possível reedição do trio “MSN” já circulava há dias na imprensa americana, mas ganhou força justamente após o investimento recente do brasileiro em uma mansão na região de Bal Harbour. Neymar retornou aos gramados neste mês após mais de um ano parado devido à lesão no joelho. O brasileiro tem contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até junho de 2025 e, portanto, fica livre para assinar pré-contrato com outro clube a partir de 1º de janeiro. Há boatos na mídia que o atacante tem analisado os próximos passos na carreira, e os EUA figuram entre as opções. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o jornal ‘The Wall Street Journal’, que noticiou a compra do imóvel, o investimento não tem relação com questões profissionais. Neymar viu a oportunidade ideal, dentro do que procurava, e o negócio ocorreu de forma rápida.

Nova mansão de Neymar A propriedade custou US$ 26 milhões (o equivalente a R$ 148 milhões na cotação atual) e está localizada à beira-mar em Bal Harbour, em Miami, um dos locais mais exclusivos da cidade. O investimento dá dimensão do tamanho do terreno: mais de 2,3 mil metros quadrados. “Tudo aconteceu muito rapidamente quando encontramos a oportunidade. O comprador disse: “É exatamente o que procura”. Tudo aconteceu assim”, dizia o WSJ. Sem citar o nome de Neymar, a compra teve representação do consultor imobiliário Bento Queiroz. As imagens da mansão dominaram as redes sociais após a divulgação por parte do corretor Douglas Elliman. Ainda de acordo com a notícia, nenhuma outra propriedade da região custou tão alto.