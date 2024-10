‘Não posso me basear nas reações’, diz Klopp, após críticas por cargo na Red Bull

Após receber críticas por causa do acerto com a Red Bull, Jürgen Klopp decidiu se posicionar e afirmou que não pode se basear na reação dos torcedores. Assim, as principais reclamações foram em relação às práticas da empresa, que o ex-treinador antes condenava, e na relação com os clubes rivais.

Na Alemanha, a Red Bull é duramente criticada por estratégicas ao comprar e dirigir equipes de futebol. Além do RB Leipzig, rival do Dortmund, a empresa é dona do RB Salzburg e do Liefering na Áustria, do New York Red Bulls na MLS, do Red Bull Bragantino no Brasil.

Entenda o caso

Depois de deixar o Liverpool e passar por um período sabático, Jürgen Klopp vai voltar ao futebol em 2025, porém não será treinador. Afinal o profissional será o novo diretor global de futebol da Red Bull e terá como objetivo gerenciar cinco clubes do conglomerado, incluindo o Bragantino, no Brasil.