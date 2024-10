Zubeldía vê caminho duro do São Paulo por vaga no G4

Tricolor terá mais três jogos em casa e quatro fora e treinador vê disputa parelha por um lugar entre os quatro primeiros do Brasileirão

O São Paulo perdeu uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro, após o empate em 1 a 1 contra o Criciúma, no Heriberto Hulse, pela 31ª rodada da competição. Assim, ficou ainda mais difícil a busca do Tricolor por uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores. Zubeldía, aliás, vê a situação ficar ainda mais complicada em razão dos próximos jogos.

“Pensamos em estar o mais acima possível na tabela pensando na Libertadores. Vai ser duro, difícil. Temos sete rodadas e como falei há algumas semanas, é só ver o que acontece em cada rodada. Vai ser duro, difícil, mas vamos até o dia 8 de dezembro”, disse Zubeldía, após o empate contra o Criciúma.