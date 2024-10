Zagueiro brasileiro dá início a sua quarta temporada em Portugal

Brendo Marins, de 22 anos, está na sua quarta temporada no futebol português. O jogador teve uma passagem de destaque na base do Estrela Amadora e agora começa um novo desafio no CD Portoalegrense, onde atua pela equipe profissional. Desde os 19 anos no continente europeu, o atleta falou sobre sua adaptação no país.

“Para muitos que saem cedo para outro país, o processo de adaptação é muito difícil. No início foi assim. Mas depois quando eu menos esperava, já me sentia bem adaptado e confortável. Tive boas experiências em ligas menores e no meu ano de estreia pela Liga Revelação fomos campeões da temporada 22/23 pelo Estrela Amadora. Minha experiência nesse clube foi muito boa. Pude crescer muito como atleta e desenvolvi bastante conhecimento ao poder trabalhar com profissionais de alto nível, principalmente na equipe principal”, disse.