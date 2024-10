Wolfsburg vence na prorrogação e elimina o Dortmund da Copa da Alemanha

Wind marca faltando três minutos para o fim do tempo extra e garante os Lobos na próxima fase da competição Crédito: STUART FRANKLIN

O Wolfsburg garantiu classificação às oitavas de final da Copa da Alemanha. Na Volkswagen Arena, a equipe da casa venceu o Borussia Dortmund por 1 a 0, gol de Wind, aos 12 minutos do segundo tempo da prorrogação. Wolfsburg e Dortmund não fizeram um bom jogo na Volkswagen Arena. A equipe visitante tinha muitos desfalques e garotos no banco de reservas. Assim, os dois times mostraram fragilidade no sistema defensivo. Contudo, no ataque também foram pouco incisivos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Logo no início, Amoura teve uma boa chance para os anfitriões e parou em Kobel. Na melhor chance da primeira etapa, Schlotterbeck deu bom passe para Beier, que avançou sozinho, cara a cara com Grabara, mas mandou na trave. O Wolfsburg melhorou no fim e ameaçou os Aurinegros, sem criar uma chance efetiva de gol.

Na etapa final, as equipes foram para o ataque muito mais na transpiração do que na técnica e qualidade de jogo. O Dortmund esteve melhor na maior parte do tempo e teve duas chances com Guirassy, de cabeça. Na primeira, mandou para fora. Em seguida, parou em Grabara. No fim, o Wolfsburg, mais inteiro em campo, ensaiou uma pressão contando o apoio da torcida. Arnold, em cobrança de falta ensaiada, quase abriu o placar. Wolfsburg é melhor na prorrogação Os Lobos chegaram mais fortes na prorrogação. Com mais fôlego por conta das mudanças, logo assustou o goleiro Kobel. Tiago de Tomás apareceu sozinho na área e finalizou no travessão, para desespero da torcida. O Dortmund apostava nas bolas aéreas. Em um lance, assustou o time da casa e pediu pênalti quando a bola pegou no braço do zagueiro, que estava colado ao corpo.

O jogo ficou lá e cá, mas sem os times criarem mais chances claras. Sem criatividade com a bola no chão, o gol teria que sair após jogada pelo alto. Após cruzamento, a bola ficou viva na área e sobrou para o artilheiro Wind, que entrou no segundo tempo do tempo regulamentar, para tocar no cantinho de Kobel e garantir a classificação dos Lobos faltando três minutos para o fim. OUTROS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA Bayer Leverkusen 3 x 0 Elversberg

Offenbach 0 x 2 Karlsruher

RB Leipzig 4 x 2 St. Pauli

Augsburg 3 x 0 Schalke 04

Colônia 3 x 0 Holstein Kiel

Regensburg 1 x 0 Greuther Furth

Stuttgart 2 x 1 Kaiserslautern