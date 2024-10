Vareta quer mais uma taça para cravar nome na história do Palmeiras

Defensor é um dos destaques da geração vitoriosa do Verdão nas categorias de base e mira a conquista do Paulistão Sub-20

O Palmeiras ficou no empate em 1 a 1 com o Novorizontino, nesta segunda-feira (28/10), diante de sua torcida, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista. Agora, o Verdão terá que brigar pela vaga na final fora de casa. Um dos destaques da equipe Alviverde, o zagueiro Gabriel Vareta vê a equipe do interior muito forte na competição, mas aposta na força do atual campeão para chegar em mais uma decisão.

Campeão do Estadual da categoria no ano passado, o Palmeiras agora pelo bi do torneio. Vareta vem participando das inúmeras conquistas do Verdão nos últimos anos e virou um dos rostos dessa geração vitoriosa. Contudo, o garoto quer botar ainda mais seu nome na história do clube com mais uma taça.