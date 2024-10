Time de John Textor, Lyon tenta contratação de Rayan, do Vasco

O atacante Rayan, cria do Vasco, segue chamando a atenção de times europeus. A bola da vez é o Lyon (FRA), que negocia a contratação do jogador de 18 anos e uma das principais joias do clube.

Segundo o “ge”, a equipe francesa, do Grupo Eagle, de John Textor, dono da SAF do Botafogo, fez proposta pelo jovem, revelado em 2023. Os valores, porém, ainda não são conhecidos, com a negociação ainda em um estágio inicial, de acordo com a publicação.

