STJD remarca julgamento de Abel, do Palmeiras, por gestos obscenos

O técnico Abel Ferreira pode ficar ausente à beira do campo no clássico entre Corinthians e Palmeiras, pelo Brasileirão, marcado para a próxima segunda-feira, dia 4, em Itaquera. O STJD irá julgá-lo devido a uma punição por gestos obscenos durante a partida contra o Flamengo, pela Copa do Brasil.

Aliás, o julgamento, que antes ocorreria no dia 11 de outubro, foi adiado e acontecerá na quinta-feira (31), às 10h (de Brasília). A diretoria do clube paulista propôs um acordo de transação disciplinar para liberar o treinador mediante o pagamento de uma multa de R$ 100 mil. Assim, Abel segue comandando o Palmeiras sob efeito suspensivo.

