Southampton vence Stoke City e vai às quartas da Copa da Liga Inglesa

Foi sofrido, mas o Southampton está classificado para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O gol marcado por James Bree, aos 43 minutos do segundo tempo, confirmou a vitória por 3 a 2 sobre o Stoke City, time da Championship, a segunda divisão inglesa, e garantiu a classificação.

O Southampton abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo: Taylor Harwood-Bellis marcou de cabeça, em jogada de escanteio, enquanto Adam Armstrong, de pênalti, ampliou a vantagem dos donos da casa. No entanto, o Stoke descontou no final do primeiro tempo. Ashley Phillips aproveitou uma sobra de bola e marcou seu primeiro gol como profissional com um belo toque de calcanhar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No início do segundo tempo, Tom Cannon finalizou no ângulo para deixar tudo igual no placar. Contudo, James Bree garantiu a vitória para o Southampton e evitou a disputa por pênaltis.