Sem Neymar, reservas do Al-Hilal batem o Al-Taee pela Copa do Rei Saudita

Com gols de Al-Hamdan (2), Al-Ghannam e Marcos Leonardo, comandados de Jorge Jesus avançam para as quartas do torneio

Em meio à expectativa da presença de Neymar, o técnico Jorge Jesus optou por deixar o brasileiro de fora no duelo do Al-Hilal com o Al-Taee pelas oitavas da Copa do Rei Saudita. Nesse sentido, os comandados do treinador português golearam por 4 a 1, de forma tranquila, com gols de Al-Hamdan (2), Al-Ghannam e Marcos Leonardo. Al-Jowayed descontou para os donos da casa.

O camisa 10 retornou aos gramados depois de se recuperar de uma lesão no joelho, no dia 21 de outubro, no triunfo por 5 a 4 diante do Al-Ain pela Champions Asiática. No entanto, o brasileiro só poderá disputar a Liga Nacional a partir de janeiro, próximo período de inscrição.

O próximo compromisso da equipe de Jorge Jesus será sexta-feira (1), às 15h (de Brasília), quando a equipe enfrenta o Al-Nassr pelo Campeonato Saudita. Na segunda-feira (4), também às 15h (de Brasília), Neymar deve entrar em campo no confronto contra o Esteghlal, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia.