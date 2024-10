Santos pode confirmar acesso no próximo final de semana

Peixe está a uma vitória do 'número mágico' projetado por Carille e pode retornar para a elite do futebol já na próxima rodada da Série B

O Santos venceu o Ituano por 2 a 0, no Novelli Júnior, nesta segunda-feira (28/10), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado obtido fora de casa, o Peixe chegou aos 62 pontos e manteve a liderança da competição. Mais do que isso, está muito próximo do acesso para a Série A.

Isso porque o Peixe está a uma vitória de ultrapassar o ”número mágico” definido pelo técnico Fábio Carille para retornar à elite do futebol brasileiro. O treinador acredita que com 64 pontos, o Santos volta para a Série A com tranquilidade. Assim, para confirmar o acesso, a equipe precisa de dois resultados no próximo final de semana.