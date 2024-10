Roger Machado garante ao Inter melhor campanha do returno na Série A

Colorado é o participante do Campeonato Brasileiro que mais pontuou desde a mudança no comando técnico e divide melhor campanha

O Inter gradativamente se torna protagonista no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Isso porque já divide com o Palmeiras a melhor campanha no returno da competição. Perde apenas nos gols marcados e saldo. Ao todo, o Colorado já garantiu 25 pontos em 12 jogos, com sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Deste modo, conta com um aproveitamento de quase 70%.

A partir da chegada do treinador, o Internacional é o participante do Campeonato Brasileiro que mais pontuou no torneio desde então. De acordo com levantamento do site “Sofascore”, o Colorado acumula nove triunfos e 33 pontos.

O Inter também se destaca como o time que mais gols marcou no período, com 29. Assim como se destaca como a equipe que mais grandes chances de marcar, com 52. Também lidera situações como em finalizações totais, com 265, e com melhor pontaria, sendo 100 chutes certos no alvo. Além disso, possui o segundo melhor saldo entre os integrantes da Série A, neste período, com 13 gols.