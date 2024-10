Rodolfo Landim vence votação e recebe nova honraria no Flamengo

Presidente do Rubro-Negro desde janeiro de 2019, o mandatário se despede do cargo máximo do clube após as eleições, em dezembro Crédito: Jogada 10

A última segunda-feira (28) ficou marcada para história de Rodolfo Landim no Flamengo. Isso porque o Conselho dos Grandes Beneméritos elegeu, em votação durante reunião, o atual presidente como novo Benemérito do Rubro-Negro. O mandatário havia recebido a primeira honraria em 2019 – primeiro ano de sua gestão no clube. Rodolfo Landim recebeu a honraria devido aos serviços prestados nos últimos seis anos de Flamengo. O Conselho concluiu que o sucesso alcançado pela gestão no futebol, com 12 títulos conquistados, somado ao faturamento bilionário e às melhorias na sede social do clube, além da compra do terreno no Gasômetro, justificam tal privilégio. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vale destacar que para tornar-se elegível ao cargo, é necessário ter ao menos cinco anos de serviços prestados ao clube. Critério este que valida a nomeação de Rodolfo Landim – presidente do Flamengo desde 2019. O mandatário ainda pode concorrer à honraria de Grande Benemérito, mas, para isso, precisa cumprir dez anos de ofícios ao Rubro-Negro.