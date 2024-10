Roberto Assaf: Bola Murcha de Ouro

É do conhecimento geral que Franco, à custa de muita repressão, para ficar só nisso, colocou a Espanha em outro patamar no continente. Sob o aspecto econômico. Mas não fosse o futebol jogado pelo Real Madrid de Di Stefano, as ditas benfeitorias, numa época distante das parafernálias eletrônicas de hoje, não teriam a mesma repercussão.

Bola de Ouro esvaziada

Os tempos, por lá e por aqui, mudaram. Mas conceitos arraigados, e notadamente absurdos, como o autoritarismo, o machismo e o racismo, continuam eventualmente soltos. Ao tomar conhecimento que Vinícius Júnior – favorito -não receberia a Bola de Ouro, decidiu esvaziar a cerimônia de entrega do troféu. Celebração realizada em Paris sob indisfarçável constrangimento, pela ausência de personalidades importantes. E sob a sombra do preconceito que afastou o atacante brasileiro – negro na essência – do primeiro prêmio.