Record fecha pacotes comerciais e paga Brasileirão; veja valores

Com os direitos de transmissão do Brasileirão adquiridos para os próximos três anos, a Record obteve uma resposta positiva do mercado publicitário. A emissora conseguiu vender todos os contratos referentes a 2025. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

De acordo com o colunista, houve o fechamento de quatro cotas até o momento: Grupo Heineken (pela marca Amstel), Sportingbet e EstrelaBet, que dividem a mesma cota, GM e Burger King (Zamp). Todas já assinaram contrato. Já são mais de R$ 250 milhões arrecadados, valor que leva em consideração possíveis descontos que possam ter sido dados nas negociações feitas pela área comercial da Record.