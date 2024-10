Por que Rodri, vencedor do Ballon d’Or, não tem redes sociais?

Espanhol superou três concorrentes do Real Madrid na disputa pelo prêmio de Melhor do Mundo e levou a Espanha ao topo depois de 64 anos

Eleito melhor jogador do mundo, o espanhol Rodri se tornou um dos nomes mais buscados da web nas últimas 24 horas. Acontece que o meio-campista do Manchester City não tem redes sociais e mantém uma vida bastante discreta dos holofotes midiáticos. O motivo? A fama não o satisfaz.

O questionamento sobre a ausência das redes sociais veio à tona primeiramente após a conquista da Eurocopa com a seleção espanhola, em julho. À época, Rodri explicou que nunca focou na fama ao escolher o futebol como carreira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Sou normal. Normal no sentido de não me importar com mídias sociais ou tênis de £ 400. Eu não disse: “Ah, quero jogar futebol para ter uma Ferrari”. A fama não me satisfaz, não gosto de ser extravagante como meus colegas”, disse ao ‘The Player’s Tribune’.