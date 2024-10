Piton analisa vitória do Vasco e pensa em Libertadores: ‘Olhar para cima’

“Ganhamos uma posição (do Atlético-MG) e estamos olhando para cima, buscando coisas maiores. Foi um primeiro tempo muito bom do nosso elenco. Acredito que o segundo tempo não foi tão bom, mas o que importa é a vitória, pensar em coisas grandes na competição e olhar para cima”, disse o lateral, que atingiu a marca de 100 jogos pelo clube carioca.

Com um primeiro tempo arrasador, o Vasco bateu o Bahia por 3 a 2, em São Januário, e animou a torcida, que sonha com uma vaga na Libertadores. Restam sete rodadas para o fim da competição, e os comandados do técnico Rafael Paiva se aproximam dos oito primeiros para tentar garantir um retorno ao torneio continental. Na zona mista, Lucas Piton respondeu sobre a situação na tabela.

Dessa forma, com o triunfo, o Cruz-Maltino ocupa a nona colocação, com 43 pontos, a nove do G6. No entanto, as vagas para a próxima edição da Libertadores tendem a aumentar, visto que pode haver uma final brasileira no torneio. Além disso, tem a decisão da Copa do Brasil que pode gerar mais uma vaga, transformando assim o G6 em G7 ou G8.

Elogios a Payet e busca por seleção

Em campo, Payet regeu o meio de campo do Vasco e foi decisivo com dois gols, enquanto Emerson Rodríguez ampliou. O francês, que já desmentiu qualquer desejo de deixar o clube, tem se mostrado feliz no Rio de Janeiro. Assim, Piton elogiou o companheiro e falou sobre o sonho de uma possível convocação na próxima Data-Fifa.