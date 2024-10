Peñarol x Botafogo será no Centenário com duas torcidas

O jogo entre Peñarol e Botafogo, às 21h30, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, mudará de local. Após várias reuniões com os envolvidos, a partida será no estádio Centenário, em Montevidéu, com as duas torcidas. A informação inicial foi do ‘ge’.

O confronto seria originalmente Estádio Campeón Del Siglo, do Peñarol. O Ministério do Interior do país, aliás, indicou que o jogo seria apenas com a torcida local. No entanto, a Conmebol afirmou que o Peñarol poderia sofrer consequências caso não garantisse a presença de botafoguenses. A mudança de país, aliás, foi cogitada.