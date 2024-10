Palmeiras não encara equipes do G6 até duelo contra o Botafogo

Em busca do seu 13º título de Campeonato Brasileiro, o Palmeiras encarou o terceiro colocado, Fortaleza, no último sábado (26) e ficou no empate em 2 a 2, no Allianz Parque. Embora a 31ª rodada tenha deixado o Verdão a três pontos do líder Botafogo, o confronto diante do Leão marcou o último encontro do time alviverde contra uma equipe que, até o momento, está na zona de classificação da Libertadores.

Na sequência do Brasileirão, o Palmeiras encara times que estão na parte de baixo ou no meio da tabela. Primeiro, o clássico contra o Corinthians na segunda-feira (04), na Neo Química Arena, com o rival na 15ª posição, a dois pontos da zona de rebaixamento. Depois, o duelo será em casa, contra o Grêmio, no dia 8. O Tricolor gaúcho é o 11º, mas está a apenas quatro pontos da área de descenso.

O Brasileirão, aliás, terá mais uma pausa para a Data-Fifa nesta reta final da temporada. Depois, na 34ª rodada, o Palmeiras visita o Bahia, sétimo colocado no momento, o adversário mais bem posicionado na tabela. Antes de receber o Botafogo no Allianz, o Verdão visita o Atlético- GO, lanterna do Brasileirão, que pode chegar rebaixado ao confronto.