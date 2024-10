Palmeiras está perto de renovar com mais um e mantém uma dúvida para 2025

Marcelo Lomba está com negociações avançadas para renovar com o Alviverde. Após o goleiro, meta é acertar permanência de Lázaro

Com a confirmação da ampliação do vínculo com o goleiro, faltará apenas um nome para definir o futuro para a próxima temporada. Afinal, Lázaro está emprestado pelo Almería, da Espanha, até o fim do ano. Contudo, o Verdão deseja manter o atacante e pode ativar cláusulas para ampliar o contrato ou adquiri-lo em definitivo.

O Verdão ainda não iniciou as negociações com o Almería por Lázaro, porém deseja mantê-lo por, pelo menos, mais seis meses. Assim, o camisa 17 poderia disputar o Mundial de Clubes. Para isso, o Alviverde precisaria pagar 500 mil euros (R$ 3,1 milhões) aos espanhóis.

Marcelo Lomba e Lázaro são os únicos jogadores em fim de contrato com o Palmeiras. Dessa forma, todos os outros atletas do elenco têm compromisso assinado com o clube por, pelo menos, mais um ano.

De olho no Mundial e em outras competições ao longo do ano, o Palmeiras deseja manter a base do elenco, com contratações pontuais. Um dos nomes que foi ventilado ao longo de 2024 foi o de Gabigol, que não assinou pré-contrato no meio do ano e foi descartado pela presidente Leila Pereira.