Palmeiras avança para ter sua camisa avaliada em R$150 milhões em 2025

Verdão encaminhou acerto com nova patrocinadora máster e vai dobrar valor com patrocínios no ano que vem Crédito: Jogada 10

O Palmeiras está muito próximo de ter um novo patrocinador máster. Após 10 anos com a Crefisa e a Faculdade das Américas no seu uniforme, o Verdão tem encaminhado um acordo com a casa de apostas Sportingbet. O valor que gira em torno de R$100 milhões, deixa o Alviverde perto também do seu objetivo de aumentar o valor da sua camisa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Isso porque a diretoria de marketing do Verdão quer receber R$150 milhões apenas com patrocínio no ano que vem. Isto significa que, além do máster que deve ficar com a Sportingbet por R$ 100 milhões sem considerar bônus, o Verdão ainda terá disponível para negociar: as mangas, omoplata, barra e número da camisa, além de shorts e meião. O clube já está em contato com empresas para essas áreas, entre elas a BYD, montadora chinesa de automóveis. Contudo, outras opções também são estudadas.