Manchester United pagará rescisão para levar Rúben Amorim

Sporting confirma interesse do clube inglês e pagamento de 10 milhões de euros pela rescisão do técnico português

Em Portugal, as Sociedades Anônimas Desportivas (SADs, equivalentes às SAFs no Brasil) são obrigadas a informar prioritariamente à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) sobre negociações em processo de conclusão.

“O Manchester United manifestou interesse em contratar o treinador Rúben Amorim, tendo o conselho de administração da Sporting SAD repassado os termos e condições previstos no contrato de trabalho em vigor entre a sociedade e o treinador, em concreto para a respectiva cláusula de rescisão e para o valor de 10 milhões de euros. O Manchester United manifestou interesse em pagar à Sporting SAD o valor da referida cláusula”, diz o comunicado do Sporting enviado à CMVM.

O técnico Rúben Amorim está próximo de acertar como novo treinador do Manchester United. Isto porque, nesta terça-feira (29), o Sporting confirmou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que o clube inglês está disposto a pagar 10 milhões de euros (R$ 61,6 milhões) para contratar o treinador português. Para concretizar a transferência, os Red Devils precisam arcar com o valor dessa multa rescisória e depois chegar a um acordo com Rúben Amorim.

Além disso, de acordo com informações do jornal português ‘A Bola’, representantes do Manchester United devem chegar a Lisboa nesta terça-feira para finalizar o acordo. Assim, a partida entre Sporting e Nacional, pela Taça da Liga, deve ser o último jogo de Amorim no comando do time português.