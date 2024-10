Mainz 05 x Bayern: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo pela Copa da Alemanha. Bávaros entram com mistão e, mesmo fora de casa, são favoritos para avançar

Mainz 05 e Bayern se enfrentam nesta quarta-feira, 30/10, pela segunda rodada da Copa da Alemanha. O gigante bávaro, na rodada de estreia da competição, goleou o Ulm por 4 a 0. Já o Mainz venceu o Wehen Wiesbaden por 3 a 1. Os Bávaros são favoritos. Mas a Copa da Alemanha tem a tradição de promover surpresas. Aliás,nas últimas seis edições, o Bayern já caiu duas vezes nas primeiras rodadas. E nesta temporada, o gigante Borussia Dortmund já deu adeus ao torneio.

Onde assistir

Os canais ESPN2 e Disney+ transmite a partida a partir das 16h45 (de Brasília).

Como está o Mainz

O Mainz, que está em 13º lugar no Campeonato Alemão, tenta mostrar um futebol melhor do que vem apresentando nas últimas rodadas. Afinal, vem de uma derrota e um empate na Bundesliga. Porém, o time tem cinco desfalques, quatro deles titulares. Com isso, o técnico Bo Henriksen deve armar um esquema cauteloso. Dessa forma, tenta evitar que o Bayern, bem mais poderoso, consiga espaços para chegar ao gol. O atacante Sieb é o principal nome ofensivo da equipe.