Libertadores: diferença salarial entre brasileiros e argentinos vai de 0,6% para 53% em quatro anos

O Atlético-MG vai entrar em campo nesta terça-feira (29/10) contra o River Plate com uma vantagem de três gols para chegar à final da Libertadores e confirmar a presença de um time brasileiro na decisão pelo sexto ano seguido. O Botafogo, na outra semifinal, tem cinco gols de vantagem para se classificar diante do Peñarol e cravar a decisão com duas equipes do Brasil pela quarta vez em seis anos. Para entender a atual superioridade brasileira na Libertadores, o Somos Fanáticos correu atrás para comparar as folhas salariais dos representantes do Brasil e da Argentina no torneio continental. A descoberta do levantamento é impressionante: a média salarial dos times brasileiros, que era apenas 0,6% maior em 2020, subiu para 52,7% em apenas quatro anos.

Os números foram obtidos no banco de dados do site especializado Capology. Eles são referentes à média das folhas salariais anuais dos times brasileiros e dos times argentinos classificados para a Libertadores entre 2020 e 2024.

Galo atinge patamar do River em quatro anos

O confronto desta terça-feira em Buenos Aires é emblemático do aumento do poderio econômico dos clubes brasileiros em comparação aos argentinos. Em 2020, o Atlético-MG, que não estava na Libertadores, tinha uma folha salarial anual de 17,7 milhões de dólares. Já o River Plate, finalista da competição no ano anterior, disputava a Libertadores com uma folha na casa dos 30,1 milhões de dólares. Uma diferença de 12,4 milhões de dólares gastos no elenco. Este ano, o Galo é favorito para eliminar o River com uma diferença de apenas 2,8 milhões de dólares nos gastos com salários (34,3 milhões de dólares contra 37,2 milhões dos argentinos).