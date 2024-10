Lanús x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Com este resultado, uma vitória simples do Granate ou da Raposa, aliás, garantem os times na final da competição. Por outro lado, um empate leva a decisão para os pênaltis. Quem passar, vai enfrentar Racing ou Corinthians na final.

Em momento de pressão na temporada, Lanús e Cruzeiro se enfrentam, nesta quarta-feira, às 19h, no Néstor Díaz Pérez, também conhecido como La Fortaleza, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O primeiro duelo terminou em empate por 1 a 1, no Mineirão.

Como chega o Lanús

Vivendo um momento de crise e pressão, o Lanús chega para o confronto após derrota para o Atletico Tucuman por 1 a 0 no Campeonato Argentino. Na competição nacional, até o momento, são três derrotas e cinco empates.

O time argentino, afinal, tem a volta do lateral Leonardo Jara, recuperado de lesão. Entretanto, a tendência é que ele comece no banco, e Cáceres siga no time titular. Na zaga, Muñoz deverá atuar ao lado de Carlos Izquierdoz. No meio de campo, Gonzalez Pérez deverá atuar ao lado de Peña Biafore entre os volantes. O setor ofensivo deverá ser o mesmo.