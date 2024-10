Jornais ingleses defendem Rúben Amorim no Manchester United

Atual treinador do Sporting é o principal cotado para vaga nos Red Devils após demissão de Erik ten Hag nesta segunda-feira Crédito: OCTAVIO PASSOS

Após a demissão de Erik ten Hag, o Manchester United segue na busca por um novo treinador para a sequência da temporada. Sendo assim, o nome de Rúben Amorim ganhou força nas últimas horas. A imprensa inglesa aprova a possível contratação do treinador do Sporting e o classificou como “novo Mourinho”. O português, de 39 anos, é treinador do Sporting desde 2020 e já conquistou cinco títulos com o clube, incluindo dois campeonatos nacionais. Para o Daily Mail, a comparação é com José Mourinho, que chegou na Inglaterra depois de uma era vitoriosa no Porto. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, nomes como Xavi, ex-Barcelona, e Thomas Frank, do Brentford, também são cotados para a vaga, que deve ser definida nos próximos dias. Enquanto não decide o sucessor, os Red Devils terão o atual auxiliar técnico, Ruud van Nistelrooy, no comando da equipe, de forma interina.

Erik ten Hag chegou ao comando clube em abril de 2022 e conquistou dois troféus, vencendo a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra. No entanto, não conseguiu fazer com que a equipe engrenasse na atual temporada e não resistiu à pressão. Momento conturbado No último final de semana, os Red Devils sofreram uma nova derrota, desta vez por 2 a 1 para o West Ham, pela 9ª rodada da Premier League. Vale lembrar que o treinador nunca foi unanimidade no clube, porém seguiu à beira do campo muito em virtude dos títulos da Copa da Liga Inglesa (na primeira temporada) e da Copa da Inglaterra (na segunda).