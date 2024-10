Instável, São Paulo não vence dois jogos seguidos há dois meses

Instabilidade. Assim pode resumir o momento do São Paulo nos últimos jogos. Afinal, o Tricolor vem alternando resultados e não consegue vencer duas partidas seguidas há dois meses. No último sábado (26/10), a equipe empatou com o Criciúma, fora de casa e perdeu a quinta colocação para o Internacional.

A última vez que o São Paulo engatou duas vitórias seguidas na temporada foi entre os dias 22 e 25 de agosto, ao vencerem o Nacional-URU, na Conmebol Libertadores, e o Vitória, pelo Brasileirão, ambos no Morumbis. Desde então, o Tricolor disputou mais 11 partidas, com três vitórias, quatro empates e quatro derrotas.