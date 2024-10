Grêmio conta com o retorno de Gustavo Martins aos treinos

Zagueiro do Imortal se recuperava de lesão muscular na coxa esquerda e pode voltar a ficar à disposição em confronto decisivo com o Fluminense

O Grêmio teve o retorno de Gustavo Martins aos treinos nesta terça-feira (29). O zagueiro recebeu a liberação do departamento médico e apareceu em registros dando voltas no campo do CT Luiz Carvalho. Por outro lado, Kannemann, realizou apenas trabalhos na academia. Clube informou que argentino ainda se recupera de intensa virose.

O Imortal já havia atualizado o processo de recuperação de Gustavo nos últimos dias. O defensor já estava em fase de transição física e caso ele conseguisse dar sequência à evolução do tratamento, a expectativa era de que retornasse aos treinamentos, na última segunda-feira (28). Vale lembrar que o problema muscular fez o zagueiro perder os últimos três jogos do Tricolor Gaúcho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assim, há a expectativa de que o Gustavo possa voltar a ser uma opção para Renato Gaúcho. Especificamente já no compromisso seguinte do Tricolor Gaúcho, o embate com o Fluminense, na próxima sexta-feira (01/11). Tal partida, que vai ocorrer, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada, representa um confronto direto, já que as duas equipes ainda lutam contra o rebaixamento. Também é um reencontro dos duelos pelas oitavas de final desta e dição da Libertadores, em que o Tricolor Carioca levou a melhor.