Fluminense lança campanha de Outubro Rosa com patrocinadora

Saiba mais sobre o "Lenço da Esperança", produto lançado por conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama

O Fluminense lançou, em conjunto com o São Paulo e a patrocinadora dos clubes, a Superbet Brasil, uma ação de apoio ao Outubro Rosa, campanha mundial de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. A ação, que contou com as presenças de Gum, zagueiro bicampeão brasileiro pelo Tricolor carioca, e de Zetti, que representou o São Paulo, consistiu em transformar as camisas de cada clube em lenços para torcedoras em tratamento.

Eles gravaram mensagens inspiradoras para a entrega dos lenços personalizados nas mãos das torcedoras. Intitulados como “Lenço da Esperança”, os acessórios são exclusivos e limitados, e foram confeccionados com estampas inspiradas nas camisas originais dos ídolos dos clubes. Eles estarão à venda a partir desta quarta-feira (30), com exclusividade na loja oficial online do Fluminense, através do site www.loja.fluminense.com.br.

