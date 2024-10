Fluminense divulga parcial de ingressos para duelo decisivo com o Grêmio

Até o momento, mais de 20 mil torcedores do Tricolor garantiram presença no confronto da sexta-feira (1), às 21h, no Maracanã Crédito: Jogada 10

Após o revés para o Vitória, em Salvador, o Fluminense voltou a se aproximar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Assim, a diferença para o Z4 caiu de quatro para apenas dois pontos restando sete rodadas para o fim da competição nacional. Com isso, o duelo com o Grêmio, na próxima sexta-feira (1), às 21h (de Brasília), no Maracanã, tornou-se decisivo. Dessa forma, o clube carioca divulgou nas redes sociais a primeira parcial de venda de ingressos para o confronto, no Rio de Janeiro. Até o momento, mais de 20 mil tricolores já garantiram presença em mais um reencontro com o técnico Renato Gaúcho. Afinal, as equipes se enfrentaram pelas oitavas de finais da atual edição da Libertadores. Na ida, o Grêmio levou a melhor por 2 a 1, entretanto o Tricolor de Laranjeiras reverteu a desvantagem e levou a definição da vaga para as penalidades. Fábio, destaque da equipe na temporada, se destacou e levou o time às quartas.

No primeiro turno, o Tricolor gaúcho venceu por 1 a 0, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Quem estava à beira do campo era o auxiliar permanente Marcão, no período de transição entre a demissão de Fernando Diniz e a chegada de Mano Menezes. O FLUMINENSE É A NOSSA VIDA!

