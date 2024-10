Flamengo relaciona jovens do sub-20 para jogo contra o Inter

Já em Porto Alegre, o Flamengo terá novidades para a partida contra o Inter nesta quarta-feira, às 19h, no Beira-Rio, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com muitos desfalques, o técnico Filipe Luís subiu quatro jovens do sub-20 para completar o banco na partida: o atacante Shola, o lateral-esquerdo Zé Welinton, o zagueiro Iago e o goleiro Dyogo Alves.

Iago e Zé Welinton, aliás, já estrearam no time principal pelo Carioca deste ano. Filipe Luís, afinal, já treinou o quarteto meses atrás, quando estava no comando do sub-20 e foi campeão mundial da categoria contra o Olympiacos, da Grécia.