Felipe Melo negocia parceria para compra da SAF de tradicional clube carioca

Jogador do Fluminense pretende se aposentar no fim de 2025, ser treinador do futebol e participar da SAF do Americano

Com uma carreira consistente no mundo do futebol, Felipe Melo planeja seguir também como investidor. Afinal, o jogador do Fluminense, de 41 anos, negocia parceria para a compra da SAF do Americano, da cidade de Campos (RJ), um dos clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro. A informação é do portal “ge”.

No momento, a equipe do interior do estado está na Série A2 e terminou em 10º a competição carioca deste ano. O experiente atleta, por sua vez, já deixou claro que irá se aposentar ao fim de 2025 e que pretende ser treinador após pendurar as chuteiras. Na equipe campista, o defensor terá participação na SAF, porém não deve ter papel gerencial no dia a dia do clube.

Quando defendia as cores do Palmeiras, em 2017, Felipe Melo assumiu temporariamente a gestão do Palm Beach Suns FC, dos Estados Unidos, com a empresa Next Academy. Na ocasião, a equipe atuava em uma liga que visava o desenvolvimento de atletas. Ele saiu da sociedade tempos depois.