Ex-mulher de Amaral processa Vampeta após declarações em podcast

A ex-mulher de Amaral, que pendurou as chuteiras em 2015, entrou com um processo judicial contra Vampeta “por falas inescrupulosas”. Juliana Takemura moveu a ação após o ex-jogador sugerir, em entrevista no podcast ‘Campeões da Resenha’, que a mulher ‘tirou proveito’ do ex-marido durante o divórcio.

As falas de Vampeta causaram uma onda de comentários negativos à Takemura, com internautas sugerindo que ela deveria “ter o mesmo destino de Eliza Samudio”. Isso porque o ex-jogador acusou Juliana de “aplicar um golpe” e “levar tudo” de Amaral com o divórcio.

Mesmo sem ter seu nome mencionado, Juliana sustenta que esteve associada às declarações, visto que sofreu com a repercussão da entrevista. A ex-mulher de Amaral pede, ainda, que o Google e o Youtube retirem o vídeo do ar, além de exigir uma indenização de 20 salários mínimos.