Esposa de Everton Cebolinha, do Flamengo, ostenta compras após reconciliação

Em um story no Instagram, Isa brincou com os comentários feitos por quem criticou sua decisão em retomar a relação com o atleta do rubro-negro carioca após uma suposta traição.

Após efetivar a reconciliação com Everton Cebolinha, do Flamengo, Isa Ranieri foi às compras junto com o atacante em um shopping no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (28). A influenciadora exibiu os presentes em sua rede social.

“Não foi só uma sacolinha, como falaram”, escreveu na imagem enquanto exibia duas sacolas Prada e outras seis da grife Louis Vuitton.

No último domingo (27), o casal anunciou a retomada do relacionamento com direito a surpresa de Cebolinha para Isa. O gesto do jogador contou com buquês, balões, novas alianças e um letreiro luminoso com a declaração ‘te amo’.

Suposta traição de Everton Cebolinha com Ivana Bermanelli

Ivana Bermanelli foi apontada como pivô da então separação de Everton Cebolinha e Isa Ranieri. As duas, inclusive, chegaram a trocar indiretas nas redes sociais. Posteriormente ao anúncio da volta do casal, o antigo affair do atacante se manifestou.