Empoli x Internazionale: onde assistir, escalações e arbitragem

Após empatar num espetacular 4 a 4 com a rival Juventus, no último domingo (27), a Internazionale volta a campo já às 14h30 (de Brasília) desta quarta-feira (30), quando enfrenta o Empoli, fora de casa, pela décima rodada do Campeonato Italiano. Em segundo, a equipe do técnico Simone Inzaghi visa se aproximar do líder Napoli, que já começa a desgarrar dos rivais na ponta.

A principal esperança é o atacante Lorenzo Colombo, que anotou dois destes gols. Ele, porém, já vem de cinco jogos de jejum. O único desfalque do time de Empoli é o zagueiro Ebuehi, machucado desde janeiro e, assim, fora de ação.

Como chega a Internazionale

Atual campeã italiana, a Inter quer voltar a encostar no líder Napoli. E, para tal, contará com o sétimo melhor jogador do mundo em 2023/24: Lautaro Martínez. O argentino ficou no Top-10 do Bola de Ouro, entregue na última segunda-feira (28) a Rodri, do Manchester City e é, assim, uma das armas dos Nerazzurri.

A principal esperança atual de gols da Inter, porém, recai sob os pés de Marcus Thuram. O camisa 9 tem sete gols na Serie A e é, dessa forma, o vice-artilheiro, atrás apenas de Retegui, do Genoa. Para este jogo, o técnico Simone Inzaghi não terá novos desfalques – apenas Buchanan está fora por lesão na canela (se machucou defendendo o Canadá na Copa América, em junho).