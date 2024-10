Cruzeiro corre risco de perder seu principal atleta se avançar à final da Copa Sul-Americana

Meia Matheus Pereira está pendurado com dois cartões amarelos e pode ficar fora caso o Cruzeiro avance para a próxima fase da Copa Sul-Americana

O regulamento da Conmebol Sul-Americana determina que os cartões são zerados apenas entre a fase de grupos e as fases eliminatórias. Pereira, afinal, recebeu seus dois cartões nos jogos contra o Boca Juniors, nas oitavas de final.

O meia Matheus Pereira está pendurado com dois cartões amarelos. Se receber o terceiro contra o Lanús, ele se tornará uma preocupação para Diniz em uma eventual final contra Corinthians ou Racing.

Até o momento, Matheus Pereira levou cartão amarelo contra o La Calera, na fase de grupos. Nesta temporada, ele acumulou 16 cartões, cumpriu suspensão uma vez no Campeonato Mineiro e duas no Campeonato Brasileiro. Vale destacar que ele também está pendurado no Brasileirão.

Matheus Pereira é, afinal, o principal destaque da Raposa, com 14 assistências e nove gols marcados. Ele, aliás, é a esperança da equipe para voltar a vencer e se classificar para a final. No primeiro confronto contra o Lanús, no Mineirão, o jogo terminou empatado em 1 a 1.