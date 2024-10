Cristiano Ronaldo perde pênalti e Al-Nassr é eliminado da Copa do Rei Saudita

O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, está eliminado da Copa do Rei Saudita. Em mais uma partida decepcionante, o time perdeu em casa para o Al Taawon, por 1 a 0, em duelo válido pelas oitavas de final do torneio, nesta terça-feira (29). Além disso, o craque português desperdiçou um pênalti já nos acréscimos da partida, que poderia ter mudado a história do jogo.

Comandado pelo técnico Stefano Pioli, o Al-Nassr começou a partida com Cristiano Ronaldo como titular. Mas apesar dos esforços, os donos da casa não conseguiram marcar, enquanto o time visitante, que está em 9º lugar no Campeonato Saudita, garantiu a vitória com um gol do meio-campista brasileiro Flávio, aos 26 minutos do segundo tempo.

Dessa maneira, a eliminação precoce na Copa do Rei Saudita coloca ainda mais pressão no Al-Nassr, que não faz um grande início de temporada. Isto porque a equipe já está seis pontos atrás do líder Al-Hilal após oito rodadas no Campeonato Saudita.