Corinthians faz contas e projeta três vitórias para se livrar do rebaixamento

O Corinthians teve uma vitória extremamente importante nesta segunda-feira (28/10), ao bater o Cuiabá por 1 a 0, fora de casa. O triunfo fez com quem a equipe deixasse a zona de rebaixamento e respirasse um pouco mais na luta contra o descenso. Agora, na reta final do Campeonato Brasileiro, o Timão já faz contas para não se preocupar mais com o Z-4.

Assim, em uma conta simples o Corinthians precisa vencer três dos sete jogos restantes para garantir a permanência na Série A. Ou duas vitórias e dois empates.

Contudo, a pontuação das equipes rebaixadas variam em cada edição. Por exemplo, foi justamente com 43 pontos que o Santos foi rebaixado na temporada passada. O percentual de chance de permanência varia na faixa de 34 a 50 pontos. De 45 pontos para cima, as chances de ficar na Série A são acima de 90%.

Corinthians projeta passar de ‘número mágico’

Desde 2006, quando o Brasileirão passou a ser por pontos corridos, a média do primeiro time que escapou do rebaixamento é de 43 pontos. Assim, o Timão trabalha com a meta de mais três vitórias. Mas, com tantas equipes ainda lutando contra o descenso, deve ser necessário passar esta média para se garantir na Série A no ano que vem.